L1 : La belle affaire pour Nantes, Rennes cale

Dans : Ligue 1, FC Nantes, LOSC, ASSE, Rennes.

Dans une soirée où l'on retiendra hélas les vifs incidents intervenus après Lille-MHSC, le FC Nantes a rendu le meilleur hommage possible à Philippe Daguillon en s'imposant en toute fin de match contre Troyes (1-0). Une précieuse victoire pour la formation de Ranieri dans la course à la 5e place.

En effet, dans le même temps, Rennes s'est contenté du nul contre l'ASSE (1-1), les Bretons ayant réussi à arracher le point du nul en toute fin de match. C'était d'ailleurs la soirée des nuls, avec un score de parité entre Dijon et Amiens (1-1), Bordeaux et Angers (0-0) et bien entendu Lille et Montpellier (1-1). Un match qui s'est terminé par des scènes très pénibles (lire par ailleurs). Le LOSC et Troyes restent dans la zone rouge avec Metz, balayé en fin d'après-midi par le PSG