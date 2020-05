L1-L2 : Vincent Duluc dénonce les petits arrangements de la FFF

Dans : Ligue 1.

Ce mercredi, la FFF a refusé le passage de la Ligue 2 en s'appuyant sur le règlement, ou du moins sur une partie qui l'arrange.

Le comité exécutif de la Fédération Française de Football a refusé ce mercredi le passage de la Ligue 2 à 22 clubs, ce qui avait pourtant été voté la semaine passée par la Ligue de Football Professionnel. Afin de justifier sa décision, la FFF a précisé dans son communiqué que « les deux descentes réglementaires prévues pour la saison 2019-2020 sont maintenues ». Et via Twitter, Vincent Duluc point du doigt l’incohérence totale de la Fédé dans ce dossier. Car comme le rappelle le journaliste de L’Equipe, le règlement prévoit également qu’un barrage est également prévu pour une éventuelle troisième accession en Ligue 1. « Soit tout compte, soit rien ne compte (bis). La FFF évoque « les deux descentes réglementaires » mais le règlement en prévoit deux et demi via les barrages : Ajaccio,Troyes et Clermont sont lésés, et les seuls à ne pas obtenir ce que leur classement permet », fait remarquer Vincent Duluc, tout comme le 18e de Ligue 1 devait également jouer un barrage pour se maintenir.

Du côté de la Fédération Française de Football, on reste droit dans ses bottes, tout comme la LFP l’a fait face aux critiques de Jean-Michel Aulas et des dirigeants d’Amiens et de Toulouse. La grande famille du foot tricolore semble vouloir arranger à sa sauve les règlements histoire d'éviter les recours, tandis qu'à l'étranger l'ensemble des championnats va reprendre. Nul doute qu'après tout cela les instances françaises vont sérieusement devoir se pencher sur une gouvernance qui a semblé totalement à la dérive depuis deux mois, le grand n'importe quoi n'étant probablement terminé, notamment si le Conseil d'Etat donne raison à Lyon et Amiens.