L1-L2 : Le foot français à son apogée, la LFP s'emballe

Dans : Ligue 1.

Au terme de la phase aller, la Ligue 1 et la Ligue 2 ont attiré un nombre record de spectateurs dans les stades. Une grande fierté pour la Ligue de Football Professionnel.

Certains auront peut-être du mal à y croire tant le spectacle n’est pas toujours au rendez-vous… Mais selon les chiffres de la Ligue de Football Professionnel, le football français n’a jamais autant attiré de monde dans les stades ! En effet, la Ligue 1 et la Ligue 2 ont rassemblé 5,57 millions de spectateurs au terme de la phase aller cette saison. Un nombre jamais atteint, pas même l’année dernière malgré les 5,47 millions de personnes comptées à la même date. Il faut pourtant rappeler que trois matchs ont été reportés, à savoir Monaco-Paris Saint-Germain, Nîmes-Rennes et Amiens-Reims.

Le PSG grand artisan

Pas de quoi empêcher la hausse de 0,62 % en Ligue 1, l’élite qui a fait déplacer 4,24 millions de passionnés sur la phase aller (contre 4,22 millions l’an dernier). A noter aussi le meilleur taux de remplissage en Ligue 1 (72,5 %, +1,5%), notamment grâce au PSG, à Strasbourg et à Amiens qui possèdent des taux supérieurs à 90 %. Quant à la Ligue 2, les statistiques en hausse sont principalement dus au Racing Club de Lens. De quoi rendre fiers la LFP et son directeur général exécutif Didier Quillot.

« Ces records d’affluence démontrent une nouvelle fois l’attractivité de nos deux championnats et récompensent également le travail des clubs professionnels, s’est réjoui le dirigeant. Avec l’accompagnement de la LFP et de ses équipes digitales, les clubs se sont en effet professionnalisés dans la collecte et le traitement des données afin de mieux connaître leurs publics et proposer des offres ultra segmentées correspondant à leurs attentes. Aujourd’hui, l’accueil et le confort dans les stades sont aussi importants que l’affiche sportive pour attirer de nouveaux publics. »