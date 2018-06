L1 - L2 : Le calendrier 2018-2019 connu le jeudi 7 juin

Dans : Ligue 1, Ligue 2.

Dans un communiqué publié ce lundi soir, la Ligue de Football Professionnel a annoncé que c'est ce jeudi que sera dévoilé le calendrier de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la saison 2018-2019.

« Les calendriers de la saison 2018-2019 de Ligue 1 Conforama et Domino’s Ligue 2 seront adoptés par le Conseil d’Administration de la LFP le jeudi 7 juin 2018. Les calendriers des matchs seront publiés en début d’après-midi (...) Pour rappel la première journée de Ligue 1 Conforama sera programmée les vendredi 10 août, samedi 11 août et dimanche 12 août 2018. La première journée de Domino’s Ligue 2 aura lieu les vendredi 27 juillet, samedi 28 juillet et lundi 30 juillet 2018 », rappelle la LFP.