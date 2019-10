L1 : L'OM tombe de très haut à Amiens !

Dans : Ligue 1, ASC, OM.

Stade de la Licorne.

Amiens SC - Olympique de Marseille : 3-1.

Buts : Aleesami (12e), Guirassy (41e), Mendoza (90e+1) pour Amiens ; Benedetto (23e) pour l'OM.

Malgré un nouveau but de Benedetto, l’Olympique de Marseille a lourdement chuté sur le terrain de l’Amiens SC (3-1).

Après trois matchs nuls de rang, le club phocéen voulait reprendre sa marche en avant pour regoûter au podium. Mais tout allait de travers, puisqu’Aleesami ouvrait le score d’une reprise de volée malgré un arrêt de Mandanda juste derrière la ligne (1-0 à la 12e). Un but qui réveillait les Olympiens, vu que Benedetto égalisait rapidement avec un exploit individuel depuis l’extérieur de la surface (1-1 à la 23e). Sauf qu’avant la mi-temps, l’OM rechutait à cause d’un penalty de Guirassy (2-1 à la 41e), obtenu par le Franco-Guinéen pour un ceinturage de Caleta-Car.

Au retour des vestiaires, Marseille était sauvé par sa barre (48e) et Mandanda (56e). En fin de partie, Sarr (74e) et Radonjic (87e) loupaient l’égalisation, et c'est finalement Mendoza qui clouait le spectacle pour Amiens en se jouant de la défense marseillaise en contre (3-1 à la 91e). À cause de cette défaite inédite à Amiens (1-3), l’OM met fin à sa très bonne série d'invincibilité. Avec ce premier revers depuis août, la troupe d’André Villas-Boas pourrait descendre dans le classement avec ses 13 points en neuf journées. Deux unités derrière, l’ASC se donne clairement de l’air dans sa lutte pour le maintien.