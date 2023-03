L1 : L'OM tape Rennes, les Marseillais oublient tout

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

26e journée de Ligue 1 :

Roazhon Park.

Stade Rennais - Olympique de Marseille : 0-1.

But : Kolasinac (57e) pour l’OM.

Dans un match assez équilibré, l’Olympique de Marseille a réussi à venir à bout du Stade Rennais grâce à un but rempli de malice (0-1) pour conforter sa deuxième place en Ligue 1.

Quelques jours après sa piteuse élimination de la Coupe de France contre Annecy, le club phocéen avait à coeur de se racheter. Le début de match était d’ailleurs à l’avantage des Marseillais, qui se procuraient des occasions avec Veretout (1e) ou Clauss (11e). Mais les Rennais prenaient ensuite le dessus en se montrant les plus dangereux sans trouver la faille jusqu’à la pause, avec la barre de Gouiri (15e) et la frappe de Toko Ekambi repoussée par Pau Lopez (31e).

⏸ 𝗦𝗰𝗼𝗿𝗲 𝘃𝗶𝗲𝗿𝗴𝗲 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗽𝗮𝘂𝘀𝗲.



Bonne première période des Rouge et Noir, à qui il manque de la précision dans le dernier geste.#SRFCOM 0-0 pic.twitter.com/yaqTQN5Ddr — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 5, 2023

Au retour des vestiaires, l’OM passait la deuxième et ouvrait le score avant l’heure de jeu. Sur un coup-franc rapidement joué par Veretout derrière le mur rennais, Under adressait un centre claqué au sol pour trouver Kolasinac dans le dos d’une défense arrêtée (0-1 à la 57e). Un but qui suffisait au bonheur des Olympiens, qui tenaient le coup malgré une fin de match tendue.



⏱ 90’ | #SRFCOM 0️⃣-1️⃣



C'est terminé, victoire précieuse de nos olympiens en terre bretonne 🔵⚪️



Rendez-vous dimanche prochain à l'@orangevelodrome pour la réception de Strasbourg 🏟️ pic.twitter.com/hfzevepzPr — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 5, 2023

Grâce à cette victoire face à un concurrent direct, et en profitant pleinement des nuls de Monaco et de Lens, l’OM s’envole avec quatre points d’avance sur ses poursuivants dans la course à la deuxième place. De son côté, le Stade Rennais pointe au cinquième rang, à cinq unités du podium mais surtout avec une seule longueur d’avance sur Lille.