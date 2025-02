L1 ‍: L'OM tape Angers et prend ses distances

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

21e journée de Ligue 1 :

Stade Raymond Kopa.

SCO Angers - Olympique de Marseille : 0-2.

Buts : Rabiot (69e) et Maupay (74e) pour l’OM.

En clôture de la 21e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a réussi à se défaire du SCO Angers grâce à une deuxième période de grande qualité (2-0).

Motivé à l’idée de faire un gros coup dans la course à la deuxième place suite aux défaites de Monaco et Lille, Marseille se rendait à Angers avec l’ambition de l’emporter. En première période, les Phocéens avaient quelques occasions par l'intermédiaire de Merlin (25e, 38e), Gouiri (37e) ou Rabiot (45e), et malgré un Bennacer des grands soirs pour sa première sous le maillot marseillais, l’OM rentrait bredouille aux vestiaires (0-0 à la 45e).

En deuxième période, Merlin ratait l'immanquable (59e), puis Lepaul donnait des sueurs froides aux Marseillais (66e)... avant que Rabiot endosse le costume de sauveur ! Sur un corner tiré par Gouiri côté droit, le milieu de terrain français coupait de la tête au premier poteau pour tromper Fofana et ouvrir la marque (0-1 à la 69e).

Un but qui libérait les Olympiens, vu que quelques minutes plus tard, sur une nouvelle passe décisive de Gouiri, Maupay, fraîchement entré en jeu, faisait le break en passant le ballon entre les jambes du gardien angevin (0-2 à la 74e). La fin du match était plus tranquille avec un arrêt de Rulli face à Niane (90e+4), et l'OM s'imposait donc sans trop trembler (2-0).

Grâce à cette victoire plutôt logique, l’OM de Roberto De Zerbi consolide sa place de dauphin derrière le PSG en prenant six points d’avance sur Nice et Monaco. Si Marseille est donc bien parti dans la course à la deuxième place, le SCO d’Alexandre Dujeux n’est pas encore sorti d’affaire dans la lutte pour le maintien, avec cinq longueurs d’avance sur la zone rouge.