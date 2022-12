L1 : L’OM retrouve le podium, c’est Noël à Marseille !

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

16e journée de Ligue 1 :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - Toulouse FC : 6-1.

Buts : Rongier (13e), Nicolaisen contre son camp (41e), Kolasinac (52e), Payet (62e), Under (80e sur penalty), Nuno Tavares (83e) pour l’OM ; Van den Boomen (66e sur penalty) pour Toulouse.

Pour son match de reprise après la trêve de la Coupe du Monde, l'Olympique de Marseille n’a fait qu’une bouchée de Toulouse (6-1) pour retrouver sa place sur le podium de la Ligue 1.

Après avoir dominé l’OL et Monaco, deux concurrents directs, en novembre dernier, le club phocéen voulait poursuivre sur sa bonne dynamique et offrir un joli cadeau de Noël après l’heure au public du Vélodrome. Et le moins que l’on puisse dire c’est que la troupe d’Igor Tudor a pleinement rempli sa mission en s’imposant très largement contre le TFC ! Suite à un début de match équilibré, Rongier délivrait d’abord les siens en marquant son premier but de la saison à bout portant sur un service de Gigot (1-0 à la 13e). Suite à un gros raté de Chaibi (38e), l’OM doublait la mise grâce à… Nicolaisen, qui marquait contre son camp d’une double tête après une passe lobée de Payet (2-0 à la 41e).

Au retour des vestiaires, c’était au tour de Kolasinac d’enflammer le Vélodrome en éliminant Nicolaisen d’un double contact avant de tromper de Dupé d’un pointu (3-0 à la 52e). Quelques minutes plus tard, le Père Noël Payet y allait aussi de sa réalisation en envoyant une frappe du droit en pleine lucarne après une passe de Clauss (4-0 à la 62e). Van den Boomen sauvait ensuite l’honneur toulousain sur un penalty provoqué par Clauss (4-1 à la 66e), mais cela ne changeait rien au résultat. Puisqu’en fin de match, Under plantait sur penalty (5-1 à la 80e) avant que Nuno Tavares n'alourdisse encore plus l’écart sur un magnifique enchaînement contrôle de la poitrine - volée (6-1 à la 83e).

Grâce à cette très belle victoire, l’OM profite donc pleinement du faux pas de Rennes à Reims pour récupérer la troisième place de la Ligue 1, à quatre points de Lens, tenu en échec par Nice dans le même temps ce jeudi soir (0-0).