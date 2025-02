L1 ‍: L’OM renverse l’OL dans un Olympico complètement fada

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

20e journée de Ligue 1 :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - Olympique Lyonnais : 3-2.

Buts : Greenwood (61e), Rabiot (64e) et Luis Henrique (85e) pour l’OM ; Tolisso (53e) et Lacazette (72e sur penalty) pour l’OL.

Dans un Olympico qui a mis du temps à se décanter, l’Olympique de Marseille a finalement renversé l'Olympique Lyonnais pour s'offrir une victoire de prestige devant son public du Vélodrome (3-2).



Annoncé comme bouillant à l’image de tous les Olympicos ces dernières années, ce match retour entre Marseille et Lyon accouchait d’une souris en première période. Hormis une timide occasion de Tolisso (22e), ce choc avait bien du mal à se lancer, et c’est donc en toute logique que les 22 acteurs rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0 à la 45e).

C'est la mi-temps ici à Marseille sur ce score nul et vierge



Tout reste à faire dans cette partie #OMOL | 0-0 pic.twitter.com/3q3ga8Hevi — Olympique Lyonnais (@OL) February 2, 2025

Après la pause, la donne était complètement différente. Suite à un arrêt décisif de Perri (47e), c’est l’OL qui allumait la première mèche ! Sur un mouvement collectif de grande qualité avec un contre lancé par Lacazette et parfaitement relayé par Cherki, Tolisso ouvrait la marque d’un tir croisé du droit (0-1 à la 53e). Suite à ce coup de froid au Vélodrome, Tolisso (56e) puis Nuamah (60e) étaient proches du break, mais sans concrétiser. Ce qui allait coûter cher, vu qu’en l’espace de quelques minutes, l’OM allait renverser la rencontre ! Sur son premier ballon touché sous le maillot marseillais côté gauche, l’ancien lyonnais Gouiri adressait un centre involontaire au deuxième poteau que Greenwood n’avait plus qu’à envoyer au fond des filets pour égaliser (1-1 à la 61e). Dans la folie du Vélodrome, Rabiot donnait rapidement l’avantage à Marseille en plaçant une tête dans le cage de Perri au terme d’une jolie action et une remise d’Hojbjerg (2-1 à la 64e).

L’Olympico semblait donc avoir basculé du côté de l’OM, mais c’était sans compter sur une petite erreur de Rabiot, qui contrait un ballon dans sa surface du bras gauche pour donner un penalty à l’OL (70e). Une offrande sur laquelle Lacazette sautait en transformant sous la transversale de Rulli, pourtant parti du bon côté (2-2 à la 72e). La suite de la rencontre était tendue avec de grosses opportunités de Cherki (77e), Greenwood (78e) ou Cornelius (82e). Mais c’est Luis Henrique qui rallumait le feu ! À la réception d’un centre de Lirola à l'opposé, l’attaquant brésilien, libre de tout marquage au deuxième poteau, fusillait Perri pour remettre Marseille devant (3-2 à la 85e). Un avantage finalement définitif vu que l'OM l'emportait 3-2 au bout d'un Olympico de folie.



⏱️ 90+4’ | #OMOL 3️⃣-2️⃣



𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 !!!! ✅ 𝗤𝗨𝗘𝗟 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 !!! 🤩



Courageux et déterminés, nos Olympiens remportent ce choc au bout du suspense ! 💪



Félicitations messieurs ! 👏 pic.twitter.com/Ze9jV5BmIg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 2, 2025

Grâce à ce succès, l’OM de Roberto De Zerbi conforte son rang de dauphin en reprenant trois points d’avance sur Monaco et cinq sur Lille dans la course à la deuxième place, sachant que le PSG est loin devant. Malgré un match correct, l’OL de Paulo Fonseca, qui effectuait sa première sortie en tant que successeur de Pierre Sage, plonge ainsi à la septième place du championnat. À cause de ce quatrième match de suite sans victoire, Lyon est maintenant relégué à cinq longueurs du Top 4.