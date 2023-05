L1 : L'OM oublié pour le meilleur joueur de la saison

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Si le PSG a été oublié pour le titre de meilleur entraîneur de la saison de Ligue 1, alors que le club de la capitale est premier depuis la première journée, l'Olympique de Marseille n'a aucun joueur en lice pour le trophée de meilleur joueur de la saison. L'UNFP a en effet dévoilé la liste des cinq joueurs en course, il s'agit de Jonathan David (LOSC), Seko Fofana (Lens), Kylian Mbappé (PSG), Lionel Messi (PSG) et Loïs Openda (Lens). On connaîtra le 28 mai le lauréat.