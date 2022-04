L1 : L’OM fait un énorme coup dans la course au podium

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

31e journée de Ligue 1 :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - Montpellier Hérault : 2-0.

Buts : Dieng (9e) et Under (19e sur penalty) pour l’OM.

Expulsion : Omlin (90e) pour le MHSC.

Grâce à une belle victoire face au MHSC (2-0), l’Olympique de Marseille a récupéré la deuxième place de la Ligue 1 derrière le PSG, son futur adversaire en championnat.

Pour profiter pleinement des faux pas de Strasbourg et Nice, Marseille devait dominer Montpellier devant son public. Ce qui était chose faite puisque l’OM ouvrait rapidement la marque dès le début du match. Après un énorme travail d’Harit côté droit, Dieng marquait effectivement dans le but vide au second poteau (1-0 à la 9e). Quelques instants plus tard, le club phocéen bénéficiait d’un penalty pour une faute de Ferri sur Dieng grâce à l’appel de la VAR (16e). Cette offrande, Under la transformait en prenant Omlin à contre-pied pour faire chavirer le Vélodrome (2-0 à la 19e). En fin de première période, Omlin (39e, 28e) et Mandanda (42e) brillaient tour à tour sur leur ligne pour laisser le score à 2-0 à la pause.

Après la mi-temps, l’intensité du match chutait. Malgré une boulette de Kamara, Savanier ratait une occasion en or (51e), tout comme Gueye (75e). Le tableau d'affichage ne bougeait plus, et l'OM s'imposait donc sans trembler face au MHSC (2-0), en finissant même à 11 contre 10 après le carton rouge d'Omlin pour une faute sur Luis Henrique en tant que dernier rempart à la limite de la surface (90e).



Grâce à cette septième victoire de suite, la quatrième en L1, Marseille double Rennes et récupère la deuxième place de la Ligue 1. Avec ce nouveau résultat positif, l’équipe de Jorge Sampaoli prend ainsi ses aises dans la course au podium, vu que le quatrième strasbourgeois est sept longueurs derrière. Autant dire que la Ligue des Champions se rapproche pour l’OM, qui s’apprête d’ailleurs à vivre une grosse semaine avec deux déplacements au PAOK Salonique en Europa Conférence League jeudi puis à Paris pour affronter le PSG dans le Classique de la L1 dimanche prochain.