L1 : L'OM et Lille, des déficits financiers records !

Dans : Ligue 1, OM.

La LFP a communiqué ce mercredi le bilan financier des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour la saison passée. L'OM et Lille battent des records dans le mauvais sens.

Bien évidemment, les éternels optimistes diront que le bilan financier des clubs de L1 dévoilé ce mercredi par la LFP après validation par la DNCG concerne la saison passée, mais le signal envoyé par plusieurs formations a de quoi inquiéter. Ainsi, alors que l’Olympique de Marseille est sous le menace très sérieuse d’une sanction de l’UEFA pour ne pas avoir respecté un accord signé l’an dernier, ce rapport très officiel, puisque les comptes ont été certifiés, indique que l’OM a présenté un bilan négatif de 91M. Derrière le club phocéen, on trouve le LOSC qui a fini la saison 2018-2019 avec un bilan qui montre un déficit de 66ME. Troisième sur ce podium des « mauvais élèves », on trouver Bordeaux qui a fini avec un déficit de 25ME. Si l'OM et Lille ont pour eux de vivre une saison sportive 2019-2020 qui est rassurante, ce n'est pas le cas des Girondins.

Dans le sens inverse, le PSG présente un bénéfice de 27ME, devant Toulouse (10ME) et l’Olympique Lyonnais (7ME). L’AS Monaco a rendu des comptes d’un équilibre assez parfait avec un solde presque à 0 euro. En Ligue 2, le RC Lens a présenté des comptes négatifs de 11ME. « Après prise en compte du coût de la dette et des impôts, les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 affichent une perte nette de -160 millions d’euros au terme de la saison 2018/2019. Il convient de préciser que ces pertes sont très fortement concentrées. 26 clubs (15 en Ligue 1 et 11 en Ligue 2) ont un résultat net bénéficiaire et 3 clubs de Ligue 1 concentrent 95% de la perte. En Ligue 2, la perte est de -33 M€ », précise la LFP.