L1 : L’OL lance enfin sa saison à Nantes !

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

4e journée de Ligue 1 :

Stade de la Beaujoire.

FC Nantes - Olympique Lyonnais : 0-1.

But : Dembélé (35e) pour l'OL.

Expulsion : Da Silva (78e) pour l'OL.

Grâce notamment à Anthony Lopes et à Moussa Dembélé, l’Olympique Lyonnais a remporté sa première victoire de la saison en Ligue 1 sur la pelouse du FC Nantes (1-0).

Suite à un départ catastrophique, Peter Bosz peut enfin souffler un grand coup. Ça y est, c’est fait, l’OL tient effectivement son premier succès sous les ordres de l’entraîneur néerlandais ! Une victoire acquise dans la douleur, sachant que Lopes (1ère, 37e, 45e, 85e) a dû s’employer pour garder sa cage inviolée, et que Da Silva a laissé ses coéquipiers à dix dans le dernier quart d’heure de jeu, pour deux cartons jaunes sur Coco (43e) et Blas (78e).

Mais grâce à un nouveau but de Dembélé, à l’affût en renard des surfaces après un arrêt de Lafont face à Paqueta (35e), Lyon se remet donc dans le droit chemin. Avec ses cinq points en quatre journées, Lyon double son adversaire du soir et remonte ainsi provisoirement à la sixième place du championnat. Autant dire que l'OL va pouvoir aborder la fin du mercato estival et la première trêve internationale de septembre avec une certaine sérénité.