L1 ‍: L’OL fait une affaire en or à Nice, merci Cherki ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

25e journée de Ligue 1 :

Allianz Riviera.

OGC Nice - Olympique Lyonnais : 0-2.

Buts : Cherki (78e) et Nuamah (83e) pour l’OL.

Bousculé par l’OGC Nice, l’Olympique Lyonnais s’est reposé sur le talent de Rayan Cherki et d'Ernest Nuamah pour l'emporter 2-0 et s'offrir une victoire importante dans la course à la Ligue des Champions.

Trois jours après sa brillante victoire à Bucarest en Europa League (3-1), l’OL se déplaçait à Nice avec l’ambition de faire un bon résultat pour continuer à se rapprocher du Top 4 après le nul de Monaco vendredi. Sauf que contre une équipe niçoise au top de sa forme ces derniers temps, Lyon galérait. Il fallait même un joli arrêt de Perri face à Cho (18e) puis un poteau salvateur sur une tête de Laborde (32e) pour que les Gones restent en vie jusqu’à la mi-temps.

Mi-temps à l'Allianz Riviera, 0-0 dans cette rencontre ouverte et dominée par les Aiglons. #ogcnol | #EnsembleEtMaintenant pic.twitter.com/dYwEQh3dhr — OGC Nice (@ogcnice) March 9, 2025

Après la pause, Lyon sortait la tête de l’eau avec une occasion de Tolisso (59e) et une tentative d’Almada stoppée par Bulka (73e). Et c’est finalement Cherki, remplaçant au début du match et fraîchement entré en jeu, qui faisait la différence pour l’OL dans le dernier quart d’heure ! Profitant d’une mauvaise relance de Bombito, Almada trouvait dans l’axe Cherki, qui ajustait Bulka d’un tir du droit pour donner l’avantage à son équipe (0-1 à la 78e). Dans la foulée, Perri se montrait encore décisif et primordial (80e), vu que quelques minutes plus tard, Lyon faisait le break ! Sur un nouveau service d’Almada, un autre entrant Nuamah trompait Bulka d’une magnifique frappe enroulée du gauche (0-2 à la 83e) pour offrir une jolie victoire à son OL.

𝗢𝗻 𝗿𝗮𝗺𝗲̀𝗻𝗲 𝗹𝗲𝘀 𝟯 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝗡𝗶𝗰𝗲 🔥💪



La bonne opération pour nos Gones qui reviennent à 4 longueurs du podium ! 👀



On avance, toujours ensemble ! ✊



0-2 #OGCNOL pic.twitter.com/Op5XGZbE4y — Olympique Lyonnais (@OL) March 9, 2025

Grâce à ce quatrième succès en cinq journées, l’OL de Paulo Fonseca remonte à la sixième place de la L1 et revient surtout à quatre points du podium et de son adversaire du soir. Les Aiglons de Franck Haise, qui n’avaient plus perdu en L1 depuis mi-janvier, font la mauvaise opération du week-end en étant désormais relégués à trois points de l’OM, mais avec plus que deux unités d’avance sur Monaco et Lille qui s'intercalent entre eux et les Lyonnais.