L1 ‍: L'OL en tête après une promenade messine

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

2e journée de Ligue 1 :

Groupama Stadium

OL-Metz 3-0

Buts : Fofana (25e), Tolisso (30e), Karabec (83e)

Après son succès contre Lens, l'OL a su enchaîner contre Metz 3-0. La copie lyonnaise n'a pas été parfaite mais les Gones ont été encore très efficaces dans les deux surfaces.

Après un match intense, accroché mais victorieux à Lens, l'OL était attendu de pied ferme par ses supporters. La réception de Metz devait être une formalité pour les Gones. Le début de match était poussif malgré une belle frappe de Mikautadze claquée en corner par Fischer (6e). Les Messins s'infiltraient trop facilement dans le camp lyonnais pendant la première demi-heure. Fofana débloquait finalement le match sur un bel exploit individuel, ponctué d'une belle feinte de frappe. Le break était fait 5 minutes plus tard avec une passe laser de Morton pour Maitland-Niles et une finition propre de Tolisso.

Après la pause, l'OL gérait tranquillement le match face à une équipe messine trop imprécise techniquement pour mettre en danger Descamps. Mikautadze n'était pas en réussite, butant à plusieurs reprises sur Fischer avec notamment une tête plongeante (76e). Morton s'essayait lui de loin (73e) mais c'est finalement une autre recrue qui alourdissait le score. Entré en jeu au cours du second acte, Karabec marquait de manière opportuniste sur un coup-franc. L'OL réalisait un nouveau clean-sheet pour l'emporter 3-0 et prendre provisoirement la tête du championnat. La réception de Marseille dimanche prochain permettra de jauger cette équipe lyonnaise en progrès.