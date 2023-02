L1 : L'OL en panne sèche face à Brest

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 21e journée

Groupama Stadium

OL-Brest 0-0

Malgré un grand nombre d'occasions et une possession énorme, l'OL a raté le coche face à Brest 0-0. Un nul fâcheux qui enfonce les Lyonnais dans le ventre mou alors que l'Europe pouvait redevenir accessible ce soir.

Après le succès à Ajaccio, l'OL se devait de l'emporter contre un autre mal-classé Brest. Les Lyonnais mettaient les bons ingrédients dès l'entame du match. Néanmoins, les buts manquaient. Tour à tour, Lacazette, Cherki et Barcola butaient sur Marco Bizot. Le jeune Barcola était très actif avec sa vitesse et ses dribbles mais il était parfois quelque peu maladroit avec le ballon, gâchant notamment un 3 contre 2 juste avant le repos. Une mi-temps atteinte sur un score nul et vierge avec un scénario rappelant furieusement le dernier match à domicile contre Strasbourg.

⏸ 𝐏𝐀𝐔𝐒𝐄 ⏸



Nos Lyonnais ont pris d'assaut la moitié de terrain brestoise dans cette première période, sans parvenir à concrétiser leurs occasions 🔴🔵



Il faudra faire la différence dans le second acte ! 💪



0-0 #OLSB29 pic.twitter.com/z5Y3wLvAHS — Olympique Lyonnais (@OL) February 1, 2023

L'attaque-défense reprenait ses droits en seconde période. Les Lyonnais faisaient le siège du but brestois mais plus les minutes avançaient et plus les actions étaient lentes voire caricaturales. Les combinaisons étaient moins percutantes et les occasions nettes plus rares. Cherki venait quand même inquiéter Bizot d'une frappe lointaine un peu vicieuse. Les coups de pied arrêtés n'apportaient pas non plus la solution malgré les présences de Lovren et Diomandé. Pire, le hold-up breton était possible avec notamment un contre d'Honorat mal conclu par l'ancien stéphanois qui croisait trop sa frappe. L'entrée de la recrue Amin Sarr ne changeait rien. L'OL concède un match nul frustrant et tombe au 10e rang, ratant l'occasion de revenir à trois points du LOSC et de Lorient pour l'Europe.