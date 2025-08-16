L1 ‍: L'OL démarre par un gros coup à Lens

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

1ère journée de Ligue 1 au Stade Bollaert

Lens - OL : 0-1

But : Mikautadze (45e) pour l’OL

Dans un match ouvert et riche en occasions des deux côtés, c’est l’OL qui a pris le meilleur sur Lens pour s’imposer à Bollaert (0-1).

Après son été agité, l’Olympique Lyonnais était très attendu ce samedi à 17 heures pour son premier match de Ligue 1 face au RC Lens de Pierre Sage. Le début de match était très animé, avec deux équipes très offensives et qui se procuraient plusieurs occasions. Au quart d’heure de jeu, Corentin Tolisso parvenait notamment à se créer une belle occasion mais buttait sur Risser. Sans conséquence pour l’OL, qui ouvrait le score trente minutes plus tard grâce à Mikautadze, buteur dès la première journée de Ligue 1 et qui lançait l’OL juste avant le repos.

L1 : Penalty oublié, Lens scandalisé par l'arbitrage pro-OL https://t.co/gJUHStf5yX — Foot01.com (@Foot01_com) August 16, 2025

La seconde période était plus difficile pour l’équipe de Paulo Fonseca, qui concédait plus de situations de la part des Lensois et qui pouvait notamment compter sur un Rémy Descamps quatre étoiles pour sauver les siens de l’égalisation sur une frappe contrée de Diouf qui prenait la direction de la lucarne. A un quart d’heure de la fin, une autre situation chaude faisait peur aux supporters lyonnais, mais la main de Tessmann n’était pas sifflée et l’OL échappait de peu au penalty. Toujours dangereux en contre grâce à Mikautadze ou encore Fofana, souvent bien lancés par Tolisso ou Morton, Lyon gérait mieux la fin de match et parvenait à conserver son avance. Un très gros coup pour les Gones, vainqueurs à Bollaert et qui débutent idéalement leur saison.