L1 ‍: L'OL coule à Monaco, la C1 s'est (presque) envolée

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

33e journée de Ligue 1 :

Stade Louis-II

Monaco-OL 2-0

Buts : Minamino (62e), Zakaria (68e) pour Monaco

L'OL jouait sa dernière carte pour disputer la prochaine Ligue des champions. Néanmoins, Monaco a logiquement remporté le choc du week-end 2-0.

Assommé par Lens, l'OL n'avait plus beaucoup d'espoir de jouer la C1. Il fallait des résultats favorables et surtout un succès à Monaco. Néanmoins, l'ASM était supérieure aux Gones dans le jeu. Pour ne rien arranger, Lyon perdait vite Clinton Mata sur blessure en première période. Perri enchaînait les arrêts alors que seul Fofana réveillait l'attaque lyonnaise privée de Cherki au coup d'envoi. A force de pousser, Monaco prenait les devants sur une action rapide conclue par une frappe croisée de Minamino. Dans la foulée, Zakaria doublait la mise d'une tête sur coup-franc. Les entrées de Mikautadze et de Cherki ne changeaient pas le scénario du match.

🤩 | L'AS Monaco frappe fort face à l'Olympique Lyonnais grâce aux buts de Takumi Minamino et Denis Zakaria ! 💥👀 #MultiZone #ASMOL



Regardez le MultiZone ici : https://t.co/cC6cQ3DbLL ! 👈 pic.twitter.com/0d6iYZTzeP — DAZN France (@DAZN_FR) May 10, 2025

2-0, Monaco décroche sa place pour la prochaine Ligue des champions avec les défaites des concurrents. Battu pour la troisième fois en quatre matchs, l'OL reste 7e et dit adieu ou presque à la C1. Les défaites des équipes mieux classées peuvent lui donner un dernier espoir la semaine prochaine mais la dynamique rhodanienne semble brisée.