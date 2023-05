L1 : L'OL arrache une incroyable victoire contre Montpellier

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

34e journée de Ligue 1

Stade : Groupama Stadium

L'OL bat Montpellier : 5 buts à 4

Buts pour l'OL : Alexandre Lacazette (31e, 59e et 82e et 98e) et Dejan Lovren (70e)

Buts pour Montpellier : Elye Wahi (40e, 41e, 53e s.p et 55e)

Match incroyable ce dimanche entre l'OL et Montpellier. Les deux équipes ont livré un scénario fabuleux et improbable au Groupama Stadium. Les Gones sont revenus de l'enfer après avoir été menés 4 buts à 1. Elye Wahi, auteur d'un quadruplé, a fait très mal aux joueurs de Laurent Blanc, surtout en tout début de seconde période. Malgré le contexte pas facile avec notamment des banderoles hostiles déployées en pleine rencontre, l'OL a su réagir puis revenir au score pour finalement arracher la victoire au bout du temps additionnel grâce à un penalty de... Alexandre Lacazette, lui aussi auteur d'un quadruplé.

GOOOOOOOAAAAAAALLLLLLL GOAL GOAL GOAL GOOOOOOOOOALLACAAAAAAAAA GENERAAAAAAAAAAAL !!!

INCROYABLE MATCH !!!!!!

OOOOOOOOOOH OUIIIIIII#OLMHSC 5-4 pic.twitter.com/G1zM9RpBGh — Olympique Lyonnais (@OL) May 7, 2023

Grâce à ce succès, L'OL est 7e de Ligue 1, à 3 points de Lille, 5e. Montpellier, qui n'a plus rien à jouer, est 12e avec 43 points. Tout reste possible concernant une qualification en coupe d'Europe pour des Gones bien surprenants en cette fin de saison. Lors de la prochaine journée de championnat, l'OL se déplacera sur la pelouse de Clermont.

A noter qu'avant le match du PSG à Troyes ce dimanche soir, Alexandre Lacazette est devenu le meilleur buteur de Ligue 1 avec 24 buts.