L1 : L'équipe type sans OL et OM, la presse régionale ose

Dans : Ligue 1.

Un jury composé de journaliste de la presse régionale a désigné son équipe-type de 2020 en Ligue 1. Lyon et Marseille sont oubliés.

Tout comme le Ballon d’Or est désigné par un jury de journalistes de toute la planète, la PQR française a décidé de désigner son équipe idéale en Ligue 1 à la fin de cette année 2020. Il y a donc eu 22 rédactions (il s’agit d’un vote sur l’année civile et pas la moitié de la saison), qui ont fait connaître leur équipe type après douze mois que l’on n’est pas près d’oublier, et pas que dans le football. Et au moment de dévoiler les votes, c’est le Paris Saint-Germain qui se taille la part du lion, puisque que six joueurs du PSG sont retenus dans cette équipe qui évolue en 4-3-3. Côté Paris, on trouve donc Navas, Marquinhos, Kimpembe, Bernat, Di Maria et Neymar. Lille et Monaco ont deux représentants, à savoir Benjamin André et Renato Sanches pour le LOSC et Ruben Aguilar et Wissam Ben Yedder pour l’ASM, tandis qu’Eduardo Camavinga complète cette dream team. Du côté de l’Olympique Lyonnais, actuel leader de la Ligue 1, et de l’Olympique de Marseille, deuxième la saison passée, on ne compte aucun représentant.

Pour trouver la trace des joueurs lyonnais et marseillais, il faut aller dans l’équipe type B, et là figurent Steve Mandanda, Jordan Amavi et Boubacar Kamara pour l’OM et le duo Léo Dubois et Houssem Aouar pour l’OL. Trois joueurs du LOSC sont également présents (Fonte, Botman et Bamba), tandis que le PSG place aussi deux de ses joueurs, à savoir Marco Verratti et Kylian Mbappé, qui est le joueur qui a obtenu le plus de votes au total…mais à trois postes différents.