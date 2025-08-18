L1 ‍: L'équipe type avec Giroud et deux Lyonnais

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

L'équipe type de la 1ère journée de Ligue 1 selon les notes de L'Equipe :

Gardien : Koffi (Angers)

Défenseurs : Sidibé (Toulouse), Mata (OL), Sarr (Lens), Merlin (Rennes)

Milieux : Rongier (Rennes), Doumbia (Brest), Panichelli (Strasbourg)

Attaquants : Akliouche (Monaco), M.Fofana (OL), Giroud (Lille)

Les classements cumulés de L'Equipe depuis le début de la saison :

Meilleur joueur : Malang Sarr (Lens)

Meilleur gardien : Hervé Koffi (Angers)

Meilleure équipe : Stade Rennais

Meilleur entraîneur : Habib Beye (Stade Rennais)