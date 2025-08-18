L1 ‍: L'équipe type avec Giroud et deux Lyonnais

L'équipe type de la 1ère journée de Ligue 1 selon les notes de L'Equipe :
Gardien : Koffi (Angers)
Défenseurs : Sidibé (Toulouse), Mata (OL), Sarr (Lens), Merlin (Rennes)
Milieux : Rongier (Rennes), Doumbia (Brest), Panichelli (Strasbourg)
Attaquants : Akliouche (Monaco), M.Fofana (OL), Giroud (Lille)
Les classements cumulés de L'Equipe depuis le début de la saison :
Meilleur joueur : Malang Sarr (Lens)
Meilleur gardien : Hervé Koffi (Angers)
Meilleure équipe : Stade Rennais
Meilleur entraîneur : Habib Beye (Stade Rennais)