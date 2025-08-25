L1 ‍: L'équipe type avec Giroud, Aubameyang et Morton

L'équipe type de la 2e journée de Ligue 1 selon les notes de L'Equipe :
Gardien : Diouf (Nice)
Défenseurs : Louchet (Nice), M.Sarr (Strasbourg), Niakhaté (OL), Methalie (TFC)
Milieux : Morton (OL), Fabian Ruiz (PSG), Doucouré (Le Havre)
Attaquants : M.Fofana (OL), Aubameyang (OM) et Giroud (Lille)
Les classements cumulés de L'Equipe depuis le début de la saison :
Meilleur joueur : Malick Fofana (OL)
Meilleur gardien : Robin Risser (Lens)
Meilleure équipe : Olympique Lyonnais
Meilleur entraîneur : Carles Martinez Novell (Toulouse)