L1 ‍: L'équipe type avec Giroud, Aubameyang et Morton

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

L'équipe type de la 2e journée de Ligue 1 selon les notes de L'Equipe :

Gardien : Diouf (Nice)

Défenseurs : Louchet (Nice), M.Sarr (Strasbourg), Niakhaté (OL), Methalie (TFC)

Milieux : Morton (OL), Fabian Ruiz (PSG), Doucouré (Le Havre)

Attaquants : M.Fofana (OL), Aubameyang (OM) et Giroud (Lille)

Les classements cumulés de L'Equipe depuis le début de la saison :

Meilleur joueur : Malick Fofana (OL)

Meilleur gardien : Robin Risser (Lens)

Meilleure équipe : Olympique Lyonnais

Meilleur entraîneur : Carles Martinez Novell (Toulouse)