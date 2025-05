L1 ‍: L'ASSE reprend espoir, Nantes en danger

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

La course pour le maintien est acharnée en Ligue 1 et tout se jouera à la dernière journée. 18e du championnat, l’AS Saint-Etienne a réalisé l’excellente opération de cette 33e journée en s’imposant à Reims (0-2). Une victoire qui relance tout pour les Verts, à un match de la fin de la saison. Car dans le même temps, Nantes a été accroché à Auxerre (1-1) et ne compte plus que trois points d’avance sur les Verts. Angers a en revanche assuré son maintien en s’imposant contre Strasbourg (2-1). Toutes les équipes concernées par le maintien auront maintenant les yeux rivés vers le match entre Le Havre et Marseille, une rencontre interrompue à la 62e minute de jeu et qui va terminer plus tard dans la soirée.