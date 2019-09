L1 : L'ASSE réalise le hold-up parfait à Nîmes !

Dans : Ligue 1, Nîmes, ASSE.

Stade des Costières

Nîmes - ASSE : 0-1

But : Debuchy (68e) pour l'ASSE

Expulsion : Hamouma (75e) pour l'ASSE

Au plus mal avant la rencontre, Saint-Etienne, largement dominé par Nîmes, s’est tout de même imposé aux Costières (0-1).

De quoi sera fait l’avenir de l’AS Saint-Etienne ? Pour l’heure, il est bien trop tôt pour le dire, alors que le club forézien est en discussion avec Claude Puel mais également avec Jean-Louis Gasset. Une chose est certaine, Ghislain Printant s’est offert un peu de répit. Et pour cause, l’ASSE s’est imposé de manière tout-à-fait miraculeuse à Nîmes, ce dimanche après-midi lors de la 8e journée de L1. En première mi-temps, il n’y avait pourtant qu’une seule équipe sur le terrain mais ni Ripart ni Philippoteaux ne parvenaient à ouvrir le score et à tromper l’excellent Moulin.

En seconde mi-temps, Nîmes dominait toujours mais l’entrée de Youssouf à la place de Cabaye, blessé, faisait du bien à Saint-Etienne. Les Verts concédaient moins de situation et Debuchy ouvrait le score peu après l’heure de jeu de la tête sur corner (67e, 0-1). Un hold-up, alors que Nîmes a frappé au but quasiment trois fois plus que Saint-Etienne. Mais malgré d’énormes occasions en fin de match et l’expulsion de Romain Hamouma, Nîmes ne parvenait pas à égaliser. L’ASSE se donne de l’air avec 8 points et remonte à la 19e place à égalité avec Brest, Metz, Amiens et Nîmes.