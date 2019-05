L1 : L'ASSE chute contre le MHSC, l'OL aime ça !

Dans : Ligue 1, ASSE, MHSC, OL.

Geoffroy-Guichard.

ASSE - MHSC : 0-1.

But : Laborde (64e) pour le MHSC.

Expulsions : Cabella (62e) pour l'ASSE ; Congré (53e) pour le MHSC.

Dans la course à l'Europe, l’AS Saint-Etienne a subi un cuisant échec face au Montpellier Hérault (0-1).

Deux jours avant l’Olympico entre Marseille et Lyon, l’ASSE disposait d’une occasion en or pour remonter sur le podium de la Ligue 1. Mais après une première période sans but (0-0 à la 45e) et le carton rouge de Congré, validé par la VAR, pour une vilaine faute sur Nordin (53e), Sainté chutait après l’heure de jeu. D’abord avec l’expulsion de Cabella pour un deuxième jaune (62e), puis à cause de l’ouverture du score de Laborde (0-1 à la 64e), qui trompait Ruffier d’une frappe croisée du gauche. Suite à ce but, les Verts réagissaient avec Nordin (66e) et Beric (94e), mais en vain...

Avec ce revers (0-1), le premier en L1 depuis début mars, Saint-Etienne ne remet donc pas la pression sur l’OL, qui aura l’opportunité de prendre quatre points d’avance en cas de victoire face à l’OM dimanche. Par contre, l’ASSE se met un peu en danger dans la course à la quatrième place, puisqu’à deux journées de la fin, son adversaire héraultais, qui enchaîne un cinquième match de suite sans la moindre défaite, revient à quatre unités.