L1 : L’arroseur arrosé, la banderole de l’OM pour le PSG

Dans : Ligue 1.

Depuis 10 ans, le Classique du championnat de France avait quelque peu perdu de sa saveur.

Même quand les stades pouvaient être pleins, les interdictions de déplacement empêchaient les ambiances sulfureuses et tempéraient l’antagonisme entre les fans des deux camps. Mais avant le match de ce dimanche, les supporters parisiens, et notamment le Collectif Ultra Paris, avaient mis le paquet avec plusieurs banderoles musclées. Ce qui était déjà une petite réponse aux scènes de joie dans Marseille, lors de la défaite du PSG en finale de la Ligue des Champions. Les insultes y allaient bon train, et dans le Parc des Princes, les supporters avaient mis la touche finale avec cette banderole : « Vous avez honoré nos couleurs, souillez les leurs ».

Après la victoire de leur équipe dans la capitale, les supporters de l’OM n’ont pas manqué l’occasion de renvoyer l’ascenseur. Dans un Vélodrome qui venait d’ouvrir ses portes, les Marseillais ont pu voir cette banderole en réponse directe : « Merci d'avoir honoré nos couleurs et souillé les leurs ! ». Un message signé du groupe Marseille Trop Puissant, et qui confirme que la victoire de l’OM sur le terrain du PSG a comblé de joie les fans de l’OM. Un chambrage qui reste bon enfant, et qui change de ce qui a pu être mis sur d’autres banderoles ces derniers temps.