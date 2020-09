PSG : Le CUP s’attaque à Payet, ça ne vole pas haut

Dans : PSG.

La petite pique de Dimitri Payet à l’égard du Paris Saint-Germain après sa défaite en finale de la Ligue des Champions a fait sourire à Marseille, où la défaite du rival a été dignement fêtée.

A l’approche du match entre les deux formations, ce dimanche soir en Ligue 1, le chambrage du numéro 10 de l’OM est revenu sur le devant de la scène. Même Thomas Tuchel s’y est mis, avec une phrase acerbe à l’encontre de Marseille et ses célébrations pour les résultats de ses ennemis plutôt que les siens. De quoi pimenter un peu ce Classique, à l’heure où tout le monde se plaint que la tension n’est plus vraiment au rendez-vous dans ce qui était avant un choc au sens propre. En tout cas, les supporters apprécient visiblement ce retour de la rivalité et au PSG, ils l’ont fait savoir avec quelques banderoles à l’encontre des Marseillais, mais aussi de Dimitri Payet. « PSG-OM : 9 ans de sodomie en bande organisée » était notamment lisible sur une banderole posée sur pont devançant la Tour Eiffel, avant une attaque directement ciblée à l’encontre de Dimitri Payet et de sa femme.

« Dimitri, la seule chose que tu as soulevée, c’est Ludivine », ont ainsi déployé les supporters du Collectif Ultra Paris dans une banderole devant le Parc des Princes. Si l’attaque n’est pas franchement glorieuse, cela a au moins le mérite de démontrer que Dimitri Payet a eu le don d’agacer avec son montage se moquant de l’absence d’étoile sur le maillot parisien. Reste désormais à savoir le principal, si les joueurs parisiens vont vraiment avoir un soupçon de motivation supplémentaire à l’idée de faire - encore - mordre la poussière à l’OM de Dimitri Payet dans un Classique au Parc des Princes.