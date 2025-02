L1 ‍: L’arbitrage pro-PSG met Brest en furie

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Eric Roy n’a pas digéré le second but inscrit par le PSG à Brest. Selon l’entraîneur brestois, le but aurait dû être refusé par la VAR et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette erreur ne passe pas dans le camp breton.

Malgré une prestation aboutie, le Stade Brestois s’est lourdement incliné face au Paris Saint-Germain ce samedi (2-5). Les hommes d’Eric Roy n’ont pas à rougir de leur performance, d’autant que le second but de la partie inscrit par Ousmane Dembélé et qui a permis au PSG de repasser devant au score n’aurait pas dû être validé. C’est en tout cas l’avis très tranché exprimé par le coach de Brest au micro de BeInSports après la rencontre. En furie, Eric Roy a regretté que la position de hors-jeu de Nuno Mendes, qui gêne la défense, ce qui profite ensuite à Ousmane Dembélé, n’ait pas été sanctionnée. Pour l’ancien directeur sportif de Watford, cela commence à faire beaucoup, lui qui estime que les décisions arbitrales tournent trop souvent à l’avantage des gros clubs, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions.

Eric Roy enrage contre l'arbitrage de Brest-PSG

« Prendre 5-2 sur ce match avec ce but qui fait toute la différence alors qu’on est dans notre momentum, il n’y a rien de pire pour nous couper les jambes. On a malgré tout la qualité et la niaque pour revenir à 3-2. Sincèrement, c’est un véritable scandale ce deuxième but. Ce qui est malheureux, c’est qu’il y a des gens qui sont à l’arbitrage qui doivent interpréter les situations et qui sont capables de te dire que le joueur du PSG ne fait pas action de jeu. C’est marrant car parfois il y a des attaquants hors-jeu qui gênent la vision du gardien et le but est refusé, là c’est la même chose. Les arbitres reconnaissent qu’il y a hors-jeu mais il m’a dis qu’à la VAR, on dit qu’il ne fait pas action de jeu et qu’il n’y a donc pas de sanction. Je suis convaincu que si on met ce but, on nous le refuse. C’est marrant, l’interprétation est souvent favorable au Real Madrid, au PSG » s’est indigné Eric Roy, très remonté contre l’arbitrage après la lourde défaite de Brest contre le champion de France en titre. Il n’y a décidément plus un match sans contestation des décisions arbitrales en Ligue 1 depuis un long moment.