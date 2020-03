L1 : L'alerte des cardiologues aux sportifs professionnels !

Dans : Ligue 1.

Mis au repos forcé, les sportifs professionnels montrent sur les réseaux sociaux l'intensité de leur travail physique à domicile. Les cardiologues tirent la sonnette d'alarme.

Depuis qu’ils sont confinés chez eux, les sportifs professionnels, et notamment les footballeurs, communiquent largement sur les réseaux sociaux. Il s’agit souvent de montrer qu’ils ne renoncent pas à une intense activité physique, et cela en accord avec les clubs. Mais ce dimanche, le Dr Laurent Chevalier, président de l’association des cardiologues du sport, a expliqué qu’un appel à la prudence avait été transmis à l’ensemble des clubs professionnels afin que les sportifs ne fassent pas n’importe quoi alors que l’épidémie de coronavirus se répand.

Car pour le spécialiste le danger est extrême. « Les joueurs sont partis avec des consignes d’entraînement, nourrissant l’espoir de reprendre la compétition en juin. Or de nombreux virus sont susceptibles de se fixer sur le muscle cardiaque, comme le Covid-19 d’après les premières publications des Chinois. Dans des conditions de sollicitation intense, ça peut déclencher une arythmie ventriculaire qui vous tue. La myocardite virale fait partie des causes de mort subite. L’une des règles d’or est de ne pas faire de sport intensif lorsqu’on a de la fièvre et dans les huit jours qui suivent », prévient, dans le Journal du Dimanche, le Dr Chevalier. Un document dans ce sens a donc été envoyé aux fédérations sportives françaises afin que cet appel à la prudence soit vite relayé.