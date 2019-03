L1 : L'Ajax a ridiculisé l'OL et l'OM, Gilbert Brisbois sort les chiffres

Dans : Ligue 1, OL, OM, Monaco, Ligue des Champions.

Mardi soir, l’Europe avait les yeux rivés sur le match entre le Real Madrid et l’Ajax Amsterdam au Santiago Bernabeu.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le club néerlandais, qui s’est offert le champion d’Europe en titre 4-1, a impressionné tout le monde. Pourtant, son budget frise le ridicule, quand on le compare à celui de grands clubs français comme Lyon, Monaco et Marseille. Sur l’antenne de RMC Sport, Gilbert Brisbois a ainsi balancé les chiffres pour se rendre compte de l’exploit de l’Ajax. Et ce n’est pas forcément gratifiant pour les clubs français cités…

« L’Ajax a un budget de 85 ME. Pour comparer, c’est trois fois moins que le budget de l’Olympique Lyonnais. C’est un budget inférieur également à celui de Monaco, inférieur à celui de Marseille… C’est un budget qui est même moins important que ceux de Rennes ou Bordeaux. Et pourtant ils arrivent à faire des trucs exceptionnels en Europe. Ils lancent un signal ! » a lâché le journaliste de l’After Foot, sous-entendant clairement qu’il est anormal que Marseille, Bordeaux, Rennes ou Lyon ne parviennent pas à imiter l’Ajax Amsterdam sur la scène européenne avec un budget pourtant hautement supérieur.