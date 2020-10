L1 : Kean et Mbappé régalent, Paris assomme Dijon !

Dans : Ligue 1.

8e journée de Ligue 1

Paris bat tranquillement Dijon (4-0) au Parc des Princes.

Buts pour Paris : Kean (3e, 23e) et Mbappé (82e, 88e)

Pour son retour en championnat, le PSG a disposé facilement du Dijon FCO. Le champion de France l’a emporté 4-0 grâce notamment aux premiers buts de sa recrue Moise Kean.

Face à un Dijon dernier de Ligue 1, Paris devait se relancer et effacer sa défaite de mardi dernier contre Manchester United. La soirée commençait parfaitement. Moise Kean, inscrivait au bout de trois minutes, son premier but sous ses nouvelles couleurs. L’attaquant prêté par Everton récidivait après un superbe travail de Neymar pour porter le score à 2-0 (23e).

Paris gérait son avance et Tuchel se permettait de faire souffler ses titulaires en faisant rentrer notamment Kays Ruiz. Mbappé, rentré pour le dernier quart d’heure, contribuait à la victoire parisienne. Il trompait le portier adverse d’une frappe croisée (82e) avant d’inscrire un second but suite à un joli mouvement collectif (88e). La sortie sur blessure de Julian Draxler venait néanmoins contrarier Thomas Tuchel alors que le PSG se déplace mercredi sur le terrain de l’Istanul BB, en Ligue des Champions. Grâce à sa victoire (4-0), Paris prend la tête de la Ligue 1 avant une éventuelle réaction du LOSC ce dimanche à Nice.