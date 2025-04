L1 ‍: Kalimuendo imite Alvarez, Rennes perd un but

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Le derby breton est synonyme de cadeaux ce soir. Alors que Rennes venait d'obtenir un penalty après une passe ratée d'Amian et une sortie fautive de Lopes, Nantes a bénéficié d'un petit coup de pouce de Kalimuendo. L'attaquant rennais a transformé sa tentative mais la balle a ricoché sur ses deux pieds. Anthony Lopes a immédiatement interpellé l'arbitre qui a bien vu l'erreur du Rennais. Aucun but pour un Rennes frustré et un coup-franc indirect sifflé pour des Nantais soulagés.