L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Seulement deux points d’écart entre le leader le Paris Saint-Germain et le sixième de Ligue 1, le Racing club de Lens, un record depuis la saison 2010/2011 et la victoire du LOSC. Mais ce suspens est factice pour certains observateurs de la Ligue 1.

Après onze journées, le Paris Saint-Germain est leader de Ligue 1. Les hommes de Luis Enrique ne comptent qu’un point d’avance sur le dauphin l’AS Monaco. Malgré les absences dues aux blessures, le club de la capitale reste maître du football français. Cependant l’écart de points très faible entre les six premiers après 11 matchs peut faire croire à un certain suspens. Pas selon certains observateurs qui restent catégoriques sur la question.

Pas flatteur pour la Ligue 1

Dans l’émission de l’Equipe du soir, Giovanni Castaldi dresse un bilan mitigé de cet écart de points en Ligue 1. Selon le journaliste, le fait que le PSG soit toujours en tête montre un manque de régularité des autres grandes formations. Mais aussi que le club de la capitale n'a pas de souci à se faire et peut continuer à jouer en marchant.

« Je ne pense pas que ce soit flatteur. Alors ce classement et ces écarts confirment une tendance. Quand le Paris Saint-Germain n’est pas au rendez-vous personne n’arrive à en profiter. Paris n’a pas eu de préparation, Paris a eu une ribambelle de blessés, Paris fait énormément tourner et est en tête du championnat de France. Le monstre de notre Ligue 1 qu’est le Paris Saint-Germain est une bête blessée. Personne n’en profite, Marseille devait largement faire mieux, passer devant. Il aurait pu marquer le coup, qu’est-ce qu’ils ont fait ? Défaite face à Lens, nul face à Angers. Le fait que Monaco soit deuxième de Ligue 1 alors qu’ils ont changé de technicien et que cette équipe est irrégulière m’interpelle énormément », explique-t-il. Plusieurs équipes avaient l’occasion de prendre la tête du classement après le nul du PSG à Lorient ce mercredi. L’OM n’a pas su se défaire d’Angers pendant que Lens et Lyon ont déjoué à l’extérieur.