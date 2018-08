L1 : Incroyable, l'OM chute déjà à Nîmes !

Dans : Ligue 1, Nîmes, OM.

Lors d'un derby bouillant, l'OM a lourdement chuté contre un incroyable Nîmes Olympique (3-1). Malgré un but de Thauvin, Marseille laisse déjà filer le PSG.

Dans un Stade des Costières en feu, le club phocéen connaissait un début de match compliqué. Outre le poteau de Luiz Gustavo (5e), l'Olympique de Marseille tremblait sur une action de Ripart arrêtée par Mandanda (13e)... et finissait par chuter. Après un service de Diallo, Bouanga se jouait effectivement de Sakai sur la gauche grâce à un crochet avant de conclure d'un tir à ras de terre, pour marquer le premier but à domicile de Nîmes en L1 depuis 1993 (1-0 à la 34e). Les Crocos tenaient ensuite bon jusqu'à la mi-temps, même si l'OM aurait dû bénéficier d'un penalty pour une faute sur Germain (37e).

Mais dès le retour des vestiaires, Marseille réagissait, et Thauvin égalisait somptueusement. Sur un contre lancé par Payet, Sanson servait le champion du monde, qui piquait alors parfaitement son ballon à l'entrée de la surface à droite pour tromper Bernardoni (1-1 à la 49e). Sauf que l'OM n'enchaînait pas, et c'est Nîmes qui repassait devant ! Suite à un contre éclair, Thioub profitait d'une mésentente entre Sakai et Sanson pour filer seul et marquer dans le but vide après avoir effacé Mandanda (2-1 à la 63e). Ce deuxième coup de massue réveillait l'OM, mais Bernardoni s'interposait devant Germain (70e). Les Olympiens n'arrivaient pas à trouver la faille, et le NO bouclait même le spectacle avec Ripart, qui trompait Pelé, entré à la place de Mandanda (65e), d'une frappe sèche suite à des duels gagnés contre Amavi et Caletar-Car (3-1 à la 86e). Nîmes tenait finalement bon (3-1).

Avec six points, l'équipe de Bernard Blaquart s'empare donc de la deuxième place du championnat derrière le PSG. L'OM, de son côté, chute pour la première fois à Nîmes depuis 40 ans et quitte donc le peloton de tête à la neuvième place, juste devant l'OL.