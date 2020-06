L1 : Ils l’ont dégoûté, Dugarry préfère s’éloigner du football

Dans : Ligue 1.

En fin de contrat avec RMC, Christophe Dugarry va mettre un terme à sa carrière de consultant. Notamment en cause, son dégoût pour les coulisses du football moderne.

Les fameux coups de gueule de Christophe Dugarry, c’est bientôt terminé. Le consultant français, dont le contrat avec RMC va expirer, a décidé de quitter les médias ainsi que le monde du ballon rond. Une décision sans doute motivée par des raisons personnelles. Mais aussi par son désamour pour le football et ses dirigeants, dont l’amoureux des Girondins ne peut plus supporter les méthodes et les politiques.

« Comment voulez-vous vous y retrouver ? J'ai mon club de cœur qui est en train de dépérir, a regretté l’ancien attaquant dans les colonnes du Parisien. Je regarde les matchs de Ligue 1 et on s'ennuie de plus en plus. Et puis il y a ce trading aujourd'hui dans le football, avec des fonds d'investissement qui sont là pour faire 15 % de rentabilité. J'ai mal à mon football. » Dugarry va donc s’éloigner de son sport favori, lui qui refuse toujours d’intégrer le staff ou l’organigramme d’un club.

« On n’entendra plus parler de moi »

« Ce n'est pas la vie que j'ai envie d'avoir, a-t-il confié. J'ai 48 ans, une famille, des passions, ma façon de voir les choses. Que les dirigeants qui sont en place fassent bien leur travail. Si on m'appelle pour me demander un conseil, OK. Là, je pousse mes derniers coups de gueule. Dans un mois, on n'entendra plus parler de moi, ce sera très bien comme ça. » A croire que le champion du monde 1998 est complètement dégoûté.