L1 : Ibrahimovic zlatanise Mbappé et la France !

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Roi des punchlines et de la provocation, Zlatan Ibrahimovic a attaqué la France et le PSG à sa manière… cela faisait longtemps.

L’arrogance légendaire de Zlatan Ibrahimovic nous avait manqué. Cela faisait longtemps que le géant suédois ne s’était pas attaqué à la France, anomalie réparée. Au cours d’une interview avec Olivier Dacourt, son ancien coéquipier de l’Inter Milan et désormais consultant pour Canal +, Zlatan Ibrahimovic a brièvement fait référence à son passage en France au Paris Saint-Germain. L’occasion pour l’international suédois d’adresser un joli tacle à la Ligue 1 mais aussi à Paris et à ses stars. Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi n’ont qu’à bien se tenir, quand Zlatan Ibrahimovic dégaine sa meilleure punchline, tout le monde en prend pour son grade. Et nul doute que cela fera sourire les principaux intéressés plus qu’autre chose…

Zlatan s'attaque à Neymar, Messi et Mbappé

« Depuis que j’ai quitté la France, tout s’écroule. Il n’y a plus aucun sujet intéressant. La France a besoin de moi mais moi je n’ai pas besoin de la France. Même si vous avez Mbappé, Neymar et Messi, ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que vous n’avez pas Dieu » a lancé Zlatan Ibrahimovic, le sourire aux lèvres. Une punchline qui fait sourire mais qui n’a pas vraiment de sens, à l’heure où la Ligue 1 et le PSG n’ont sans doute jamais été aussi exposés à l’étranger avec la présence de Lionel Messi aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. Une punchline dont le timing interroge d’autant plus que ces derniers mois, Zlatan Ibrahimovic a totalement disparu des radars. Et pour cause, perturbé par une grosse blessure au genou, l’avant-centre de l’AC Milan n’a plus disputé la moindre minute en match officiel depuis le mois de mai, laissant le champ libre à un certain Olivier Giroud en Lombardie.