L1 : Héroïques, les Clermontois résistent à Strasbourg

Dans : Ligue 1.

Par Marc Verti

Septième journée de Ligue 1

Score : 0-0

Stade de la Meinau

Dans un match riche en occasions, Clermont et Strasbourg se quittent bons amis. Les Alsaciens, à la recherche d'une première victoire en championnat, sont tombés sur une défense auvergnate très solide et ont failli se faire avoir en contre-attaque.

Peu importe le jour, peu importe l'heure : le stade de la Meinau est plein et les supporters donnent de la voix ! 🙌#RCSACF63 #RCSA @RCSA pic.twitter.com/5H55xbDc3d — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) September 11, 2022



Strasbourg y a cru jusqu'au bout. Devant ses 25 089 spectateurs qui ont poussé les joueurs Strasbourgeois pendant 90 minutes, la formation de Julien Stéphan est passée très proche d'ouvrir le score. Mais Mory Diaw a réussi à repousser les tentatives du Racing. Que ce soit Gameiro, Ajorque ou Diallo, tous ont buté devant le portier français de 29 ans. Et quand l'ancien joueur du FC Lausanne-Sport est battu, ce sont les montants qui par deux fois, ont sauvé Clermont. Andric aurait également pu offrir la victoire aux siens, mais Matz Sels est resté bien vigilant sur la ligne. Maxime Lemarchand a également vu rouge à la 88e, enterrant les derniers espoirs de Strasbourg. Avec ce match nul, Clermont grimpe à la septième place en Ligue 1 et confirme son très bon début de saison avec 10 points inscrits. De son côté, Strasbourg reste quinzième avec 5 points et attend toujours son premier succès en championnat. Le RCS se déplacera à Montpellier lors de la prochaine journée tandis que l'équipe de Pascal Gastien recevra Troyes.