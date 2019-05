L1 : Guingamp proche de la L2, Reims et Bordeaux supris

Dans : Ligue 1, EAG, SMC, Bordeaux, Reims, SCO, Nîmes.

Avec seulement trois matches au programme de Ligue 1, la seule affiche vraiment passionnante concernait le bas du tableau. Face à Caen, Guingamp devait impérativement s'imposer pour espérer avoir une petite chance de se maintenir. Mais, même s'ils ont dominé toute la rencontre devant leur public, les Bretons n'ont pas eu énormément d'occasions et c'est un triste 0-0 qui a soldé ce match sous haute tension. Toujours à 5 points des Normands, qui plus est avec une différence de buts très mauvaise, l'EAG a un pied et demi en Ligue 2, tandis que le SMC renforce sa place de barragiste et revient même à 3 points d'Amiens et Monaco, qui joueront dimanche.

Dans les autres rencontres, deux surprises. En effet, le SCO est allé s'imposer à Bordeaux (0-1) avec un but de Bahoken, le joueur en forme d'Angers depuis le début 2019, tandis qu'en déplacement à Reims, Nîmes a balayé une formation champenoise en vacances depuis quelques matches (0-3).