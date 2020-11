L1 : Grand spectacle, Brest fait tomber Lille !

Dans : Ligue 1.

10e journée de Ligue 1 au Stade Francis Le Blé

Brest – Lille : 3-2

Buts pour Brest : Pierre-Gabriel (15e), Perraud (19e) et Cardona (42e)

Buts pour Lille : Yilmaz (45e, 57e)

Tombeur de Milan cette semaine, Lille est redescendu de son nuage en s’inclinant sur la pelouse de Brest ce dimanche (3-2).

Invaincu en Ligue 1, les Dogues se présentaient face à Brest avec une équipe très compétitive, proche de celle victorieuse à Milan. Et la fatigue se faisait vraisemblablement ressentir puisque Brest ouvrait le score dès le quart d’heure de jeu par Pierre-Gabriel. Parfaitement lancés, les Bretons doublaient la mise quatre minutes plus tard par l’intermédiaire de l’autre latéral, à savoir Perraud. La fin de la première mi-temps était particulièrement éprouvante pour Lille, puisque Cardona inscrivait un troisième but pour Brest. Mais l’avance bretonne à la mi-temps n’était que que deux buts car Yilmaz profitait d’un penalty pour égaliser juste avant le repos.

La deuxième mi-temps était clairement à sens unique, Lille ayant jeté toutes ses forces dans la bataille pour égaliser. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Nordistes y ont cru, Yilmaz ayant inscrit un second but avant même l’heure de jeu. Le Turc touchait le poteau dans le temps additionnel et pouvait avoir des regrets, dans la mesure où Lille ne parvenait pas à égaliser. Il s’agit de la première défaite de la saison pour Lille, toujours second mais qui pourrait voir l’OM passer devant en raison du match en retard des hommes d’André Villas-Boas contre Lens. De leur côté, les Brestois font la bonne affaire et remontent à la 13e place.