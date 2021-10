L1 : Grâce au Qatar, la France aura son boxing-day !

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La Ligue de Football Professionnel a dévoilé ce mercredi les premières dates du Championnat de Ligue 1 2022-2023. Pour la première fois, il y aura des matchs pendant les fêtes.

Gouverner c’est prévoir, et du côté de la LFP on a pris les devants en communiquant d’ores et déjà quelques dates importantes d’une saison 2022-2023 qui sera marquée par la Coupe du Monde au Qatar en plein hiver. Contraint d’aménager le calendrier des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, la Ligue a donc pris quelques décisions, dont deux sont très fortes. Compte tenu de la décision de la FIFA de ne libérer les internationaux qu’à sept jours du début du Mondial, une journée de championnat a été programmée pour le week-end du 12-13 novembre 2022, soit une semaine avant le premier match de la Coupe du Monde prévu le 21 novembre à Doha. Il faudra ensuite attendre 45 jours pour retrouver le Championnat de Ligue 1, ce qui donne lieu à la deuxième décision forte de la LFP.

45 jours sans Ligue 1 et boum un Boxing Day !

« A titre exceptionnel, la reprise du championnat (16e journée) aura lieu le mercredi 28 décembre 2022 sous la forme d’un 'boxing day' à la française. Cette programmation spéciale sera suivie d’une 17e journée de Ligue 1 qui aura lieu le dimanche 1er janvier 2023. La 38e et dernière journée de Ligue 1 pour la saison 2022/2023 a été placée au dimanche 4 juin 2023 », précise la Ligue de Football Professionnel, qui a pris une décision similaire pour le championnat de Ligue 2. Reste à savoir ce que fera la LFP si ces matchs durant les fêtes de fin d'année connaissaient un succès similaire à celui connu en Premier League avec le Boxing Day nul doute qu'une réflexion pourrait avoir lieu au plus haut niveau.