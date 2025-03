L1 ‍: Gouiri et Greenwood délivrent l'OM contre Nantes

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

24e journée de Ligue 1 :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - FC Nantes : 2-0.

Buts : Gouiri (73e) et Greenwood (77e) pour l’OM.

Bousculé par le FC Nantes, l’Olympique de Marseille a finalement réussi à faire la différence en fin de match grâce à ses attaquants Gouiri et Greenwood (2-0).

En quête de rachat après sa déroute du côté d’Auxerre la semaine passée (0-3), le club phocéen voulait impérativement l’emporter contre Nantes pour reprendre son avance dans la course à la deuxième place. Lors d'un début de match intéressant, l’OM pensait ouvrir la marque avec un but de Rabiot, mais la réalisation du milieu français était annulée par la VAR pour un hors-jeu de quelques centimètres de Gouiri sur l'action (13e). Gêné par le plan de jeu plutôt ambitieux de Kombouaré, le groupe de De Zerbi subissait quelques situations, mais Rulli stoppait Lepenant (17e) et Leroux tirait à côté (19e). Sans Murillo, sorti sur blessure (24e), le club phocéen ne réussissait pas à faire la différence en première période (0-0 à la 45e).

Au retour des vestiaires, le match s’emballait autour de l’heure de jeu. Lopes faisait d'abord une belle parade sur un tir de Greenwood (57e), puis Leroux butait sur Rulli après une belle action nantaise (63e), et Lopes calmait encore Gouiri (64e). Sauf que quelques instants plus tard, l’attaquant algérien revenait à la charge avec réussite cette fois, puisqu’après une jolie passe en retrait de Rongier, Gouiri ouvrait la marque du droit (1-0 à la 73e). Un but suivi d’un autre, vu que Greenwood profitait de deux contres favorables devant Sow et Pallois pour ajuster Lopes d’une frappe enroulée du gauche (2-0 à la 77e). En fin de match, Marseille tentait d'alourdir l'écart, mais les attaquants olympiens ne se montraient pas assez efficaces. Qu'importe, l'OM l'emportait devant un public en joie (2-0).

Grâce à cette victoire, l’OM de Roberto De Zerbi reprend trois points d’avance sur Nice depuis son fauteuil de dauphin du PSG. Alors que les Canaris, eux, n’arrivent pas à enchaîner et n’ont plus que quatre points d’avance sur la zone rouge après le succès du Havre.