L1 : Giga bug sur Téléfoot, les abonnés enragent

Dans : Ligue 1.

Après un premier week-end avec quelques bugs, Téléfoot pensait bien avoir corrigé les problèmes et avoir lancé sa saison.

Mais ce dimanche, c’est la catastrophe pour ceux qui veulent suivre le match entre Reims et Lille. En effet, sur mobile, tablette et ordinateurs, ni l’application ni le site ne fonctionnent ou ne permettent d’avoir le match en retransmission de manière continue. Un vrai fiasco qui a le don d’agacer ceux qui ont payé pour avoir droit à « 85 % » de la Ligue 1, comme le promet la nouvelle chaine. Malgré une annonce de la chaine pour reconnaitre le problème et promettre une résolution la plus rapide possible, le bug durait encore à la mi-temps du match entre Reims et Lille. Une bien mauvaise publicité pour Téléfoot, même si c’est aussi le lot des chaines de sport, Canal+ et BeIN Sports ayant, à leur époque, connu de sacrés ratés lors de leurs lancement.

De quoi inquiéter les supporters et les suiveurs des clubs, qui n'ont déjà pas accès aux matchs en raison des quotas pour limiter les places, et doivent désormais se demander s'ils pourront suivre les rencontres à la télé ce dimanche. Surtout que le match de l'AS Saint-Etienne, toujours très suivie, arrive à 15h00.

Nous rencontrons actuellement un soucis technique. Nous mettons tout en oeuvre pour le résoudre au plus vite. — TELEFOOT LA CHAINE HELP (@telefoothelp) August 30, 2020

@telefoot_chaine Vous vous décidez quand à faire une appli qui fonctionne ???



Des milliards investis et une appli en carton, pas très mediaPRO tout ça. — Rem Rem (@RemAmemeR) August 30, 2020