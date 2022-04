L1 : Gerson et Mandanda font grimper l'OM

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

34e journée de Ligue 1 :

Stade Auguste Delaune.

Stade de Reims - Olympique de Marseille : 0-1.

But : Gerson (83e) pour l'OM.

Grâce notamment à Steve Mandanda et Gerson, l’Olympique de Marseille a dominé le Stade de Reims (1-0) pour conforter sa place sur le podium de la Ligue 1.

Suite aux victoires de Rennes, Monaco et Nice, l’OM devait impérativement faire un résultat à Reims pour rester solidement installé dans son fauteuil de dauphin du PSG. Mais malgré une occasion de Milik (8e), Marseille rentrait bredouille aux vestiaires grâce également aux bonnes interventions de Mandanda (18e) et Luan Peres (37e).

Durant la deuxième période, l’OM se faisait bouger, mais Konan loupait une opportunité en or (74e), comme Munetsi (76e), qui tombait sur un grand Mandanda. En fin de match, les Phocéens se réveillaient enfin grâce à deux entrants, et notamment Gerson. Sur une passe de Payet depuis le côté gauche après un corner, le milieu brésilien trompait effectivement la défense rémoise grâce à une série de passements de jambes suivi d’un tir croisé du gauche (0-1 à la 83e). Un but qui faisait le bonheur des Olympiens !



Grâce à cette deuxième victoire de la semaine, l’OM conforte sa deuxième place en championnat en gardant six points d’avance sur Rennes et Monaco, en lutte pour le podium avec Nice et Strasbourg. Avec ce résultat positif arraché à l’extérieur, le groupe de Jorge Sampaoli fait donc le plein de confiance avant une grosse semaine, entre le déplacement au Feyenoord en demi-finale aller de l’Europa Conférence League jeudi et la réception de l’OL en L1 dimanche prochain.