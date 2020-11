L1 : Fin de carrière pour Sertic

Dans : Ligue 1.

Ancien joueur de Lens, Bordeaux ou de l’OM, Grégory Sertic a annoncé ce dimanche soir mettre un terme à sa carrière. Le milieu de terrain âgé de 31 ans a annoncé sur Canal+ qu’il arrêtait les frais après de trop nombreuses blessures, notamment depuis l’opération de son genou en 2015.

« On sait que ces dernières années à l'OM ont été vraiment compliquées sur le plan physique et mental. Je ne me suis pas vraiment remis de cette opération de 2015 que j'ai subie à Bordeaux lors du premier match de la saison contre Reims. Il faut penser au futur, je n'ai pas envie de boiter toute ma vie. Aujourd'hui, je mets un terme à cette carrière », a souligné celui qui avait signé à l’OM en 2017, et ce pour trois saisons sans quasiment jouer. Grégory Sertic a d’ores et déjà annoncé qu’il allait tenter de se reconvertir en entraineur.