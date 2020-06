L1 : Exit le PSG et l’ASSE, la rivalité n°1 c’est OL-OM !

Dans : Ligue 1.

Depuis une dizaine d’années maintenant, le choc entre Lyon et Marseille fait presque office de duel le plus attendu de la saison en Ligue 1.

Il faut dire que toutes les conditions étaient réunies pour qu’une vraie rivalité voit le jour entre l’OL et l’OM : les deux clubs sont proches sportivement, les supporters ne s’apprécient guère et leurs présidents, Jacques-Henri Eyraud et Jean-Michel Aulas… encore moins ! C’est donc toute naturellement que l’Olympico entre Marseille et Lyon est devenu la rivalité n°1 en France selon Jérôme Rothen, lequel s’est exprimé à ce sujet sur l’antenne de RMC.

Aulas créateur de la rivalité OM-OL ?

« Il n’y a pas de haine entre le PSG et l’OL. En revanche, peut-être que Jean-Michel Aulas a voulu mettre en place une rivalité avec Marseille car Saint-Etienne a un peu disparu des premiers rôles en L1 même s’ils ont fait quelques campagnes européennes. Aujourd’hui, l’ASSE n’est plus dans la même cour que l’Olympique Lyonnais. Et peut-être qu’en termes de stratégie, c’est bien pour Jean-Michel Aulas de créer cette animosité entre l’OL et l’OM. Mais de toute façon, les joueurs de Marseille pensent ça. Le match face au PSG représente quelque chose mais ceux avec qui j’échange me disent clairement que le match contre l’OL est de plus en plus chaud » a indiqué le consultant de l’After Foot, pour qui il est évident que les matchs entre l’OM et l’OL sont désormais plus attendus que les derbys ASSE-OL ou les classiques PSG-OM. Ce ne sont certainement pas les supporters des deux camps qui vont dire le contraire au vu de la rivalité naissante ces dernières années. Un constat qui s'est de nouveau vérifié cette saison avec un match volcanique à l'Orange Vélodrome entre Marseille et Lyon, qui s'est cette fois soldé par un succès de l'OM grâce à un doublé de Dimitri Payet.