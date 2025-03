L1 ‍: Enorme gâchis de Nice, l'OM remercie Ayé ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 26e journée

Allianz Riviera

Nice-Auxerre 1-1

Buts : Guessand (38e) pour Nice ; Ayé (90e+4) pour Auxerre

Exclusion : Bard (87e) pour Nice

Nettement dominateur, l'OGC Nice n'a pas su se mettre à l'abri et l'a payé. Auxerre a arraché le nul 1-1 dans les derniers instants, laissant l'OM à distance des Niçois.

Après sa défaite contre Lyon dimanche dernier, Nice voulait prouver que ce n'était qu'un accident. Les Aiglons étaient convaincants dans le jeu, dominant nettement l'AJA. Guessand plaçait son équipe en tête avec une tête sur corner pour son 11e but de la saison. En seconde période, Nice pouvait tuer le match mais de manière incroyable le ballon fuyait toujours le cadre de peu. La fin de match azuréenne était cauchemardesque. Bard était expulsé pour une vilaine semelle. Peu dangereuse pendant une bonne partie du match, l'AJA égalisait dans les arrêts de jeu via Florian Ayé. L'ancien marseillais aide l'OM qui reste 2e avec 2 points d'avance sur Nice 3e. Les Aiglons pourraient se faire rattraper par Monaco et Lille samedi. Auxerre est 11e et prend une nouvelle unité précieuse pour le maintien.