L1 : En balade à Brest, l'OM reprend la deuxième place !

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

28e journée de Ligue 1 :

Stade Francis Le Blé.

Stade Brestois - Olympique de Marseille : 1-4.

Buts : Cardona (90e+1) pour Brest ; Gerson (3e), Milik (63e), Harit (71e) et Under (90e+3) pour l’OM.

Solide et efficace face au Stade Brestois (4-1), l’Olympique de Marseille a récupéré sa place sur le podium de la Ligue 1.

Dépassé par Rennes et Strasbourg un peu plus tôt dans la journée, le club phocéen devait ramener une victoire de Bretagne pour rester pleinement dans la course au podium. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’OM a répondu présent. Puisque dès le début de la rencontre, Gerson ouvrait la marque ! Suite à un bon travail d’Harit et de Milik, le milieu brésilien trompait effectivement Bizot du droit (0-1 à la 3e).

Après la pause, le buteur polonais doublait la mise d’une tête croisée au premier poteau sur un corner d’Harit (0-2 à la 63e). Avant que le milieu marocain ne soit récompensé à son tour avec un but suite à une frappe repoussée de Gerson (0-3 à la 71e). Dans le temps additionnel, Cardona sauvait l'honneur de Brest (1-3 à la 91e), puis Under clouait définitivement le suspense après un gros dégagement de Pau Lopez (1-4 à la 93e).



⏱️90'+4 | #SB29OM 1⃣-4⃣

Belle victoire de nos Olympiens à Brest qui reprennent la deuxième place à Nice, prochain adversaire en championnat ! pic.twitter.com/n9UPozqBaU — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 13, 2022

Grâce à cette première victoire en Ligue 1 depuis un mois, l’OM grimpe de trois rangs et récupère son fauteuil de dauphin du PSG. Devant Nice, son futur adversaire au Vélodrome dimanche prochain, Marseille garde donc sa petite avance sur Rennes et Strasbourg dans la course au podium. L’équipe de Jorge Sampaoli refait également le plein de confiance avant son huitième de finale retour d’Europa Conférence League contre Bâle jeudi.