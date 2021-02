L1 : Douche glacée pour Lyon !

Dans : Ligue 1.

25e journée de Ligue 1

Groupama Stadium.

Montpellier bat Lyon : 2 à 1

But pour Lyon : Paqueta (45e)

Buts pour Montpellier : Savanier (20e), Wahi (65e)

Après quatre victoires consécutives en Ligue 1, les Lyonnais ont été surpris par une vaillante équipe de Montpellier au terme d'un match très plaisant (1-2).

Dès le coup d'envoi, l'OL se jetait à l'attaque et Kadewere se retrouvait en bonne position plein axe, mais sa frappe détournée finissait sa course en corner (1ère). Après un premier quart d'heure la tête sous l'eau, les Héraultais reprenaient confiance. Sur un centre en retrait de Laborde, Mollet frappait en une touche et voyait sa tentative s'écraser sur le poteau (15e). Profitant de leur temps fort, les Montpelliérains ouvraient le score. Sur un centre de l'extérieur du pied de Delort, Savanier trompait Lopes d'une tête rageuse au coeur de la surface lyonnaise (0-1, 20e). Dans les toutes dernières secondes la première période, l'OL revenait grâce à Paquetà, à l'affût suite à une tête d'Aouar repoussée par le gardien (1-1, 45e).

Au retour des vestiaires, Kadewere butait sur une excellente sortie du gardien du MHSC (52e). À la suite d'un coup franc frappé par Savanier, Lopes intervenait sur un ballon qui semblait non cadré et son erreur coûtait cher puisque Wahi propulsait le ballon au fond des filets (1-2, 65e). Sur un centre de Dubois, Toko-Ekambi ratait le cadre alors qu'il était en excellente position (75e). Malgré dix dernières minutes passées à pousser, les Lyonnais ne parvenaient pas à revenir, et l'arbitre sifflait le coup de sifflet final.

Coup d'arrêt pour l'OL après quatre victoires de rang en L1. Les Gones (3e) pourraient compter cinq points de retard sur le LOSC en cas de victoire des Nordistes face à Brest dimanche après-midi. Déjà vainqueur des Lyonnais à l'aller, Montpellier est donc pour l'heure la seule équipe à battre les Lyonnais deux fois cette saison, et remonte à la 8e place en attendant le reste des matchs de la 25e journée.