L1 : Djibril Cissé obsédé, il fait une demande folle

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Attaquant phare des années 2000 en France, Djibril Cissé a marqué l'histoire de la Ligue 1, avec l'AJ Auxerre puis avec l'OM. Retraité depuis 5 ans, l'ancien buteur français rêve de rechausser les crampons et de valider le dernier objectif qu'il lui manque pour terminer sa carrière en paix.

Vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool ou de la Coupe des Confédérations avec l'équipe de France, Djibril Cissé a remporté de nombreux trophées dans sa carrière. Le natif d'Arles reste cependant sur sa faim. L'ancien international français (41 sélections) a beaucoup joué en Ligue 1 mais n'a pas réussi à passer la barre des 100 buts. Un échec qui est ensuite devenu une obsession pour le fils de Mangué Cissé. Au total, avec Auxerre, Marseille puis Bastia, Djibril Cissé a inscrit 96 buts dans le championnat français. Il ne manque que quatre réalisations au double meilleur buteur de la Ligue 1 en 2002 et 2004 pour passer ce cap fatidique. Malgré ses 41 ans, Djibril Cissé se sent apte à apporter son expérience à un club de Ligue 1 et milite pour inscrire ses 4 derniers buts.

Cissé veut jouer gratuitement pour remplir son objectif

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Djib Ciss (@djibrilcisse1981)

« Ça fait deux ans que j'ai envie de rejouer. Parce que je suis un buteur, un numéro 9 et qu'être à 4 buts de mes 100 buts, ça ne me va pas. Je pense qu'aujourd'hui un club vient et me dit gratuitement, j'y vais. C'est important pour moi l'objectif des 100 buts ? Je vis avec. Je n'ai pas mis 100 buts en Ligue 1, 96. Et je vis avec, tous les jours. Bien sûr que j'y pense tous les jours. Quand on me voit, on parle de foot, le mot but sort et ça me rappelle qu'il m'en manque 4. C'est fou, mais c'est une obsession » a confié l'ancien buteur qui a terminé sa carrière en Suisse, au FC Yverdon Sport dans une interview avec Olivier Dacourt. Reste à savoir si un club de Ligue 1 acceptera de faire appel à Djibril Cissé pour lui permettre de marquer ses 4 derniers buts.