L1 ‍: Divorce fracassant à la Saint-Valentin, DAZN dévoile sa stratégie

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Malgré un conflit ouvert avec la LFP, DAZN n’a pas l’intention de stopper la diffusion de la Ligue 1. Au contraire, le diffuseur principal du championnat de France entend rester en place pendant « longtemps ».

Entre la Ligue 1 et DAZN, le torchon brûle après seulement six mois de collaboration. Assigné en référé par la Ligue de Football Professionnel afin de payer l’intégralité de sa traite du mois de février pour ce vendredi 14, la plateforme anglaise ne l’entend pas de cette oreille. Elle souhaite renégocier son contrat, estimant que la LFP ne se montre pas efficace dans la lutte contre le piratage, et que l’instance lui a caché le nombre réel d’abonnés sur le cycle précédent des droits TV. Pour autant, DAZN n’a aucunement l’intention d’abandonner la diffusion de la Ligue 1 à court ou moyen terme. Au contraire, la plateforme souhaite s’installer sur la durée en France comme l’a confirmé Brice Daumin, le PDG de DAZN France.

TV : La LFP contre-attaque pour forcer DAZN à payer https://t.co/pHGdgeIHVO — Foot01.com (@Foot01_com) February 12, 2025

« Les 11 et 12 décembre derniers, nous sommes allés voir la LFP avec un plan d’action pour mieux protéger notre exclusivité, lutter contre le piratage, bénéficier d’un meilleur soutien des clubs pour rendre le produit Ligue 1 beaucoup plus attractif » explique le dirigeant dans Le Figaro avant de poursuivre. « Dans ce cadre, nous avons proposé à la Ligue, pour que le contrat qui nous lie soit respecté de part et d’autre, de le modifier en y incluant une part de paiement des droits fixe et une part variable. La LFP n’est jamais revenue vers nous. Alors le 5 février, nous avons payé la moitié du montant dû, 35 millions, et mis les 35 millions restants sous séquestre en attendant une réponse de la Ligue. Pour créer un électrochoc » poursuit-il.

DAZN souhaite continuer à diffuser la Ligue 1

« Mais ce n’est pas parce que nous n’avons pas 1,5 million d’abonnés en décembre 2025 que nous voulons activer la clause dénonçant notre contrat avec la Ligue. Nous n’avons aucune intention de partir. Nous sommes là pour longtemps, comme dans chaque pays où nous avons acquis des droits » promet le dirigeant de DAZN, qui réfute donc un scénario qui verrait la plateforme anglaise s’en aller, laissant ainsi la place à Canal+ comme le souhaitent de nombreux consommateurs. Reste que si le Netflix du sport refuse de payer la somme exigée par la LFP et prévue dans le contrat, on imagine que la collaboration va se tendre encore davantage dans les semaines à venir.